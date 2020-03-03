СК проверяет сообщения об ожогах роговиц глаз у школьников в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета проводит проверку сообщений о том, что 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц.

«Также в статье указывается, что дети получили ожоги в общеобразовательном учреждении», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц из-за включённой на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.

2 марта стало известно, что в образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. В частности, все образовательные организации города должны быть обеспечены оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха, а также медицинскими масками.