В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

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В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

Соответствующий приказ (есть в распоряжении RT) подписан руководителем Департамента образования и науки Москвы Исааком Калиной 28 февраля.

«В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих (родителей / законных представителей)», — говорится в тексте документа.

Информация о заболевших детях незамедлительно должна быть направлена в медицинское учреждение (поликлинику).

Кроме того, отменяются занятия в бассейнах, в том числе организованные на платной основе, а также выездные и массовые мероприятия.

Все образовательные организации города должны быть обеспечены оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха, а также медицинскими масками.

20 февраля в столичном метро заявили об усилении мер санитарной безопасности из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ситуации с коронавирусом. Уточняется, что в профилактических целях в метро вдвое чаще стали менять воздушные фильтры, продолжается регулярная обработка поездов, сотрудники обеспечены средствами для дезинфекции.

1 марта сообщалось, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено.

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