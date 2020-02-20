В Московском метрополитене усилили меры санитарной безопасности

В столичном метро заявили об усилении мер санитарной безопасности из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ситуации с коронавирусом.

«Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства Российской Федерации об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которое сегодня вступило в силу», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу столичного метрополитена.

Уточняется, что в профилактических целях в метро вдвое чаще стали менять воздушные фильтры, продолжается регулярная обработка поездов, сотрудники обеспечены средствами для дезинфекции.

11 февраля URA.RU сообщало, что карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области решили продлить.