В Московском метрополитене усилили меры санитарной безопасности
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«Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства Российской Федерации об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которое сегодня вступило в силу», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу столичного метрополитена.
Уточняется, что в профилактических целях в метро вдвое чаще стали менять воздушные фильтры, продолжается регулярная обработка поездов, сотрудники обеспечены средствами для дезинфекции.
11 февраля URA.RU сообщало, что карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области решили продлить.