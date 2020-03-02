В Приморье оценили состояние эвакуированных с Diamond Princess россиян

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Состояние эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии россиян удовлетворительное, признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов нет. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

«Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные», — приводятся слова главы ведомства Татьяны Детковской на сайте правительства Приморского края.

Она также отметила, что медицинский контроль состояния здоровья пациентов ведётся ежедневно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено.

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