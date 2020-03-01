Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению иммунитета

Короткая ссылка
Роспотребнадзор посоветовал закаляться и не пить в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта.
Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению иммунитета
  • АГН «Москва»

Специалисты перечислили признаки ослабленного иммунитета, среди которых выделили частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

Отмечается, что в ведомстве рекомендовали здоровое питание, отказ от алкоголя, курения, восьмичасовой сон и занятия спортом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить