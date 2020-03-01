Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению иммунитета

Роспотребнадзор посоветовал закаляться и не пить в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта.

Специалисты перечислили признаки ослабленного иммунитета, среди которых выделили частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

Отмечается, что в ведомстве рекомендовали здоровое питание, отказ от алкоголя, курения, восьмичасовой сон и занятия спортом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.