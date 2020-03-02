В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ

Короткая ссылка
Николай Соколов
В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях, которые будут применяться на ЕГЭ в 2020 году.
В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В пресс-службе ведомства заявили RT, что в нескольких регионах России будет использоваться технология машинного зрения. Она подразумевает применение нейросети для определения подозрительного поведения человека на экзамене.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует «подозрение на нарушение»), такие «подозрения на нарушения» поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его), далее метка «подозрение на нарушение» попадёт на модерацию и проверку на месте», — рассказали в ведомстве. 

Анализ будет вестись в рамках реализации работ по организации видеонаблюдения, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в Минкомсвязи назвали срок появления электронных аттестатов о высшем образовании

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить