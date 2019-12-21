Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

В 2020 году основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена стартует 25 мая с экзаменов по литературе, географии, а также по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.

Отмечается, что через три дня, 28 мая, состоится экзамен по русскому языку, 1 июня — по базовой и профильной математике, 4 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию и химии, 11 июня — по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии, 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.

Что касается досрочной сдачи ЕГЭ, то первые экзамены также будут по географии и литературе, они пройдут 20 марта. 23 марта состоится ЕГЭ по русскому, 27 марта — по профильной и базовой математике, 30 марта — по иностранным языкам (кроме устной части), а также по биологии и физике, 1 апреля пройдёт сдача устной части экзамена по иностранным языкам, 3 апреля будут досрочно сдавать обществознание и информатику, 6 апреля — историю и химию.

В ноябре министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что обязательный единый государственный экзамен по истории может быть введён в нескольких российских регионах в 2022 году.