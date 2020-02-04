В Москве в 2020 году ЕГЭ планируют сдавать более 85 тысяч человек

Более 85 тыс. человек в 2020 году планируют сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве.

Об этом сообщает НСН.

По словам руководителя Регионального центра обработки информации Москвы Андрея Постульгина, среди готовящихся к ЕГЭ 64 тыс. человек — выпускники столичных школ этого года, а порядка 12 тыс. — выпускники прошлых лет.

На данный момент регистрация на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 11-м классе завершена. Для девятиклассников она открыта до 1 марта.

В сентябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.