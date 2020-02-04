В Москве в 2020 году ЕГЭ планируют сдавать более 85 тысяч человек

Короткая ссылка
Более 85 тыс. человек в 2020 году планируют сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве.
В Москве в 2020 году ЕГЭ планируют сдавать более 85 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам руководителя Регионального центра обработки информации Москвы Андрея Постульгина, среди готовящихся к ЕГЭ 64 тыс. человек — выпускники столичных школ этого года, а порядка 12 тыс. — выпускники прошлых лет.

На данный момент регистрация на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 11-м классе завершена. Для девятиклассников она открыта до 1 марта.

В сентябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить