В Минкомсвязи назвали срок цифровизации школьных аттестатов
- РИА Новости
«Вообще это было в планах на 2020 год. Если говорить о фактической реализации, то, скорее, это будет 2021 год, потому что там в первую очередь необходимо будет менять нормативку», — объяснил он РИА Новости.
Для начала необходимо будет оцифровать реестровую запись о выдаче аттестата и отметки.
«Это первично, именно это имеет юридическую силу. Конечно, если я хочу получить бумажную копию, я могу её заказать, и мне её дадут», — отметил Качанов.
Он также рассказал о планах цифровизации результатов ЕГЭ и дипломов о высшем образовании.
При этом в Минкомсвязи полагают, что цифровизация документов будет способствовать снижению случаев мошенничества и подделок.
«Будет существующая государственная база данных, куда в любой момент можно будет в цифровом виде послать запрос и мгновенно получить ответ, действительно ли эти сведения являются реальными, достоверными», — пояснил представитель министерства.
Ранее Госдума приняла закон о внедрении электронных трудовых книжек в России с 2021 года.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН подчеркнул, что переход с бумажных трудовых книжек на электронные будет добровольным.