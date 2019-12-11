В Минкомсвязи назвали срок цифровизации школьных аттестатов

Электронные аттестаты о среднем образовании могут появиться в России в 2021 году, заявил директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов.

«Вообще это было в планах на 2020 год. Если говорить о фактической реализации, то, скорее, это будет 2021 год, потому что там в первую очередь необходимо будет менять нормативку», — объяснил он РИА Новости.

Для начала необходимо будет оцифровать реестровую запись о выдаче аттестата и отметки.

«Это первично, именно это имеет юридическую силу. Конечно, если я хочу получить бумажную копию, я могу её заказать, и мне её дадут», — отметил Качанов.

Он также рассказал о планах цифровизации результатов ЕГЭ и дипломов о высшем образовании.

При этом в Минкомсвязи полагают, что цифровизация документов будет способствовать снижению случаев мошенничества и подделок.

«Будет существующая государственная база данных, куда в любой момент можно будет в цифровом виде послать запрос и мгновенно получить ответ, действительно ли эти сведения являются реальными, достоверными», — пояснил представитель министерства.

Ранее Госдума приняла закон о внедрении электронных трудовых книжек в России с 2021 года.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН подчеркнул, что переход с бумажных трудовых книжек на электронные будет добровольным.