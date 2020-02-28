Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом информирует ТАСС.

«Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду», — сказал Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России, отметив, что правительство изучает варианты её снижения.

Силуанов добавил, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал.

Как писали СМИ, ссылаясь на чиновников, кабмин возобновил дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей.