Силуанов сообщил о возможном изменении подходов к цифровому налогу

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах ведомства поменять подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний, опираясь на модели ряда других стран.
Силуанов сообщил о возможном изменении подходов к цифровому налогу
  • РИА Новости

«В рамках обсуждения этого вопроса на «двадцатке» (G20. — RT) и в ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — RT) мы видим то, что ряд стран предлагает изменить подходы к налогообложению. Есть предложение также двигаться в русле тех стран», — приводит слова Силуанова РИА Новости.

Он отметил, в настоящее время крупные цифровые компании с широким кругом клиентов мало где представлены и необходимо добиваться уплаты налога с прибыли там, «где находятся клиенты таких компаний, то есть тех юрисдикций, где образуется доход».

В августе министры финансов США и Франции обсудили на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги

Позже французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что странам удалось достичь договорённости по цифровому налогу.

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