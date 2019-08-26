Макрон заявил о достижении соглашения с США по цифровому налогу

Франции и США удалось достичь договорённости по цифровому налогу, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом по итогам саммита G7 в Биаррице.

«Было много нервозности вокруг французского цифрового налога. Я думаю, мы пришли к договорённости», — заявил он.

Макрон отметил, что Франция будет стремиться к достижению международного соглашения в 2020 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Он уточнил, что Франция отменит национальный налог после введения международного налога.

Ранее министры финансов США и Франции обсудили на полях саммита G7 в Биаррице французский законопроект о налогообложении цифровых компаний.

Перед поездкой на саммит в Биарриц Трамп предупреждал о возможном введении налога на французское вино в ответ на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.