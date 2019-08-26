Макрон заявил о достижении соглашения с США по цифровому налогу
- Reuters
«Было много нервозности вокруг французского цифрового налога. Я думаю, мы пришли к договорённости», — заявил он.
Макрон отметил, что Франция будет стремиться к достижению международного соглашения в 2020 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Он уточнил, что Франция отменит национальный налог после введения международного налога.
Ранее министры финансов США и Франции обсудили на полях саммита G7 в Биаррице французский законопроект о налогообложении цифровых компаний.
Перед поездкой на саммит в Биарриц Трамп предупреждал о возможном введении налога на французское вино в ответ на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.