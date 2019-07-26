Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

«Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших великих американских технологических компаний. Если кто-то и может их обкладывать налогом, то это их родная страна — США. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях по поводу глупости (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за высокие пошлины на американское вино, которое, по словам главы Белого дома, ничем не хуже французского.