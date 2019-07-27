Трамп не исключил введенияе налога на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения налога на французское вино.

«Они поступили неправильно, что ввели этот налог... Я им говорил: «Не делайте этого. Если вы это сделайте, я введу налоги на ваше вино…» Мы сейчас над этим работаем», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

До этого президент США раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за высокие пошлины на американское вино, которое, по словам главы Белого дома, ничем не хуже французского.