Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

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Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника в России, высоки. Об этом в интервью РБК заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сегодня, действительно, нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», — сказал министр.

По его словам, в настоящее время работодатель платит за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы.

Как отмечается, 22% идёт на пенсионные взносы в ПФР, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС.

Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал, а к 30%, которые платит работодатель, добавляется 13% налога на доход физических лиц, который удерживается с зарплаты сотрудника.

Он подчеркнул, что правительство изучает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но главное — найти источники компенсации внебюджетным фондам.

Ранее СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что правительство возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей.

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