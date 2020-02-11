«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
- РИА Новости
По их информации, изучаются варианты уменьшения общей ставки с 30% до 23—25%, при этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена.
Вопрос о компенсации потерь внебюджетных фондов обсуждается, говорится в материале.
Налоговый манёвр, при котором страховые взносы могут быть снижены в обмен на повышение НДС, был предметом дискуссий кабмина в 2017—2018 годах, напоминает издание. В итоге налог повысили до 20%, однако нагрузка на труд так и не снизилась.
По словам одного из источников, реформа может привести к обелению рынка, росту доходов населения, повышению конкурентоспособности экономики.
В октябре сообщалось, что компании обяжут платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых граждан, которые трудятся вместо штатных работников.