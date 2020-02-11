«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

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Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
  • РИА Новости

По их информации, изучаются варианты уменьшения общей ставки с 30% до 23—25%, при этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена.

Вопрос о компенсации потерь внебюджетных фондов обсуждается, говорится в материале.

Налоговый манёвр, при котором страховые взносы могут быть снижены в обмен на повышение НДС, был предметом дискуссий кабмина в 2017—2018 годах, напоминает издание. В итоге налог повысили до 20%, однако нагрузка на труд так и не снизилась.

По словам одного из источников, реформа может привести к обелению рынка, росту доходов населения, повышению конкурентоспособности экономики.

В октябре сообщалось, что компании обяжут платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых граждан, которые трудятся вместо штатных работников.

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