Более 200 ветеранов и инвалидов войны в России не обеспечены жильём

Число не обеспеченных жильём ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны в России по состоянию на 20 января 2020 года составляет 220 человек. Об этом RT сообщил сопредседатель правозащитного центра «Единая Россия», депутат Госдумы Михаил Старшинов со ссылкой на данные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Старшинов пояснил, что ранее направлял депутатский запрос в ведомство с просьбой уточнить количество нуждающихся в улучшении жилищных условий пенсионеров.

По словам парламентария, количество нуждающихся в жилье граждан этой категории увеличилось за последние полтора года более чем в два раза — со 106 до 220 человек.

Согласно ответу Минстроя, с которым ознакомился RT, субъектам Российской Федерации на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2019 год было предусмотрено 5129,7 млн рублей, ещё 2500,0 млн рублей было выделено дополнительно.

«За счёт указанных средств 3308 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия в 2019 году, из них участников и инвалидов Великой Отечественной войны — 449 человек.

По состоянию на 20 января 2020 года количество не обеспеченных жильём ветеранов Великой Отечественной войны составляет 220 человек, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны — 20 человек», — указано в ответе министерства.

Ранее правительство России изменило порядок предоставления субвенций на жильё ветеранам.