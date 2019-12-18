В Госдуме просят власти Курганской области разобраться в ситуации с жильём для 93-летнего ветерана

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Сопредседатель правозащитного центра «Единая Россия», депутат Госдумы Михаил Старшинов просит губернатора Курганской области Вадима Шумкова взять под личный контроль ситуацию с жильём для 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Петра Жукова.
В Госдуме просят власти Курганской области разобраться в ситуации с жильём для 93-летнего ветерана
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Управление соцзащиты Курганской области отказало ветерану Петру Жукову в предоставлении жилья, и он вынужден проживать у родственников в доме без необходимых удобств», — пояснил RT Старшинов.

Ранее Пятый канал сообщал, что ветерану, прослужившему в армии порядка 20 лет, отказали в новом жилье. Отмечается, что он живёт у сына в аварийном доме. Как уточнялось, чиновники сначала заявили, что жильё ветерану не положено, а потом предложили подождать.

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