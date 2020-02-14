Кабмин изменил порядок выдачи субвенций на жильё ветеранам и инвалидам
- РИА Новости
Согласно документу, теперь поступившие в бюджет средства для выплат можно будет перечислять на счёт, на котором учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей.
Как отмечает пресс-служба кабмина, решение принято с учётом социальной значимости вопросов обеспечения жильём за счёт субвенций данных категорий граждан.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.