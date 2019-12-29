Правозащитный центр «Единой России» закупил лекарства больным муковисцидозом детям

Правозащитный центр «Единой России» закупил больным муковисцидозом детям, которым требуется неотложное лечение, необходимые лекарства. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Правозащитный центр «Единой России» вместе с Минздравом работает над системным решением проблемы. По словам сопредседателя центра Михаила Старшинова, у Минздрава уже есть дорожная карта для решения вопроса.

«Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас. Поэтому правозащитный центр «подставил своё плечо», закупил эти препараты и передал тем детям, кому они нужны безотлагательно», — сказал Старшинов.

Председатель правления региональной общественной организации «На одном дыхании» Ирина Дмитриева рассказала RT, что на данный момент порядка 4 тыс. человек по всей России остро нуждаются в лекарствах.

«Он (Старшинов. — RT) нашёл возможность и обратился к тем людям, которых знал, и они предложили сумму порядка 4 млн, чтобы помочь самым остро нуждающимся пациентам», — заявила Дмитриева.

Она уточнила, что лекарства начали развозить пациентам в разные регионы.

В ноябре в Москве, Санкт-Петербурге и Казани родители детей, больных муковисцидозом, заявили о нехватке лекарств иностранного производства, так как медицинские учреждения перешли на закупку российских препаратов, а зарубежные компании начали уходить с рынка.

Минздрав поручил Росздравнадзору проверить обеспеченность лекарствами больных муковисцидозом и подготовить предложения по улучшению ситуации.

Сопредседателем правозащитного центра «Единая Россия» также является главный редактор RT Маргарита Симоньян.