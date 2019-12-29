Правозащитный центр «Единой России» закупил лекарства больным муковисцидозом детям

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Правозащитный центр «Единой России» закупил больным муковисцидозом детям, которым требуется неотложное лечение, необходимые лекарства. Об этом сообщается на сайте «Единой России».
Правозащитный центр «Единой России» закупил лекарства больным муковисцидозом детям
  • РИА Новости

Правозащитный центр «Единой России» вместе с Минздравом работает над системным решением проблемы. По словам сопредседателя центра Михаила Старшинова, у Минздрава уже есть дорожная карта для решения вопроса.

«Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас. Поэтому правозащитный центр «подставил своё плечо», закупил эти препараты и передал тем детям, кому они нужны безотлагательно», — сказал Старшинов.

Председатель правления региональной общественной организации «На одном дыхании» Ирина Дмитриева рассказала RT, что на данный момент порядка 4 тыс. человек по всей России остро нуждаются в лекарствах.

«Он (Старшинов. — RT) нашёл возможность и обратился к тем людям, которых знал, и они предложили сумму порядка 4 млн, чтобы помочь  самым остро нуждающимся пациентам», — заявила Дмитриева.

Она уточнила, что лекарства начали развозить пациентам в разные регионы.

В ноябре в Москве, Санкт-Петербурге и Казани родители детей, больных муковисцидозом, заявили о нехватке лекарств иностранного производства, так как медицинские учреждения перешли на закупку российских препаратов, а зарубежные компании начали уходить с рынка.

Минздрав поручил Росздравнадзору проверить обеспеченность лекарствами больных муковисцидозом и подготовить предложения по улучшению ситуации.

Сопредседателем правозащитного центра «Единая Россия» также является главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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