Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила

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Правозащитный центр партии «Единая Россия» призвал генерального прокурора Игоря Краснова взять на личный контроль следствие по делу Владимира Санкина в Башкирии.
Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила
  • РИА Новости

«Дело Владимира Санкина вызвало широчайший общественный резонанс. Мужчина защитил детей от насильника, но нанёс ему травмы, в результате которых преступник скончался. Он вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Теперь на Санкина заведено уголовное дело, и он находится под домашним арестом, что возмутило тысячи людей», — заявил сопредседатель центра Михаил Старшинов.

По его словам, центр готов оказать Санкину всестороннюю юридическую поддержку.

Следственный отдел по Калининскому району Уфы завёл дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«По версии следствия, вечером 30 января 2020 года к подозреваемому обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подозреваемый решил выяснить отношения с мужчиной», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по Башкирии.

Конфликт перерос в драку. Очевидцы вызвали сотрудников полиции. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

В отношении погибшего возбуждено дело по статье «Развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Со своей стороны, один из подростков в беседе с kp.ru рассказал, что стоял с другом в подъезде, когда мужчина их позвал, чтобы что-то показать, и в какой-то момент они согласились.

«Мы зашли в коридор, в комнату не проходили», — утверждает подросток. По его словам, мужчина велел им раздеться, а когда мальчики отказались, он предложил им деньги.

Как утверждает подросток, они пытались дать отпор, но мужчина был сильнее, стал угрожать. Один из мальчиков успел убежать, второй — нет. Затем в квартиру вбежал Санкин и вытащил мужчину на улицу.

Подробнее — в материале RT.

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