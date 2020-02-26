COVID-19 подтверждён у троих эвакуированных с Diamond Princess россиян

Наличие коронавирусной инфекции COVID-19 подтвердилось у троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, после проведения в России нескольких вирусологических исследований. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что все восемь граждан, находившихся на круизном лайнере, госпитализированы в инфекционные стационары.

«У троих подтверждён диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что состояние эвакуированных в Россию пассажиров Diamond Princess оценивается как удовлетворительное.

Ночью 23 февраля россиян, находившихся на борту Diamond Princess, доставили спецбортом МЧС в Россию.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у троих инфицированных коронавирусом граждан заболевание протекает в лёгкой форме.