Росгвардия будет охранять принявшую россиян из Японии больницу Казани
- РИА Новости
«Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней, не выходя из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия», — подчеркнула она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что больница оснащена должным образом для предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний.
Кроме того, она пообещала в ежедневном режиме информировать общественность о состоянии здоровья находящихся на карантине в Казани граждан.
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