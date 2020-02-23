Росгвардия будет охранять принявшую россиян из Японии больницу Казани

Росгвардия возьмёт под охрану медицинский блок в инфекционной больнице Казани, где разместили россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней, не выходя из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что больница оснащена должным образом для предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний.

Кроме того, она пообещала в ежедневном режиме информировать общественность о состоянии здоровья находящихся на карантине в Казани граждан.

Ранее Попова сообщила, что эвакуированным из Японии россиянам предоставят все необходимые условия, включая доступ к интернету.

Ночью 23 февраля восьмерых находившихся на борту Diamond Princess россиян доставили спецбортом МЧС в Россию.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у троих инфицированных коронавирусом граждан заболевание протекает в лёгкой форме.