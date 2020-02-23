Попова и Минниханов посетили больницу с эвакуированными из Японии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили больницу в Казани, где разместили эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии россиян.
Попова и Минниханов посетили больницу с эвакуированными из Японии
  • © president.tatarstan.ru

Об этом информирует РИА Новости.

Глава республики подчеркнул, что в инфекционной больнице работает обученный персонал, учреждение соответствует всем требованиям и нормам.

В свою очередь, Попова добавила, что регион демонстрирует очень высокую оперативную готовность к этой ситуации, а также выразила благодарность руководству республики и медикам.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, 12 сотрудников (три врача, шесть медсестёр и три санитарки) проведут все 14 дней карантина вместе с эвакуированными.

При этом она отметила, что у россиян будет обычный распорядок дня с завтраком, обедом и ужином, им создадут все необходимые условия, включая доступ к интернету.

«Они максимально постарались заселить их так, чтобы прямо с семьей могли жить в одном боксе, в одном помещении, чтобы их не разлучать», — уточнила Галимова.

Ранее стало известно о прибытии в Казань восьми эвакуированных с Diamond Princess россиян, в числе которых четверо татарстанцев и один ребёнок.

В воскресенье, 23 февраля, российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС.

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