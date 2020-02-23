Голикова рассказала о состоянии эвакуированных с коронавирусом россиян

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Россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, ранее выявленное у троих из них заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о состоянии эвакуированных с коронавирусом россиян
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в лёгкой форме, без выраженных симптомов и осложнений», — сказала Голикова.

Как она отметила, здоровью россиян и членов их семей ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, были доставлены в Россию авиацией МЧС.

Как сообщала Голикова, эвакуированные граждане будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани, где проведут диагностику на наличие коронавируса.

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