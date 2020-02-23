Голикова рассказала о состоянии эвакуированных с коронавирусом россиян
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС.
«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в лёгкой форме, без выраженных симптомов и осложнений», — сказала Голикова.
Как она отметила, здоровью россиян и членов их семей ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, были доставлены в Россию авиацией МЧС.
Как сообщала Голикова, эвакуированные граждане будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани, где проведут диагностику на наличие коронавируса.