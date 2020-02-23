Восемь эвакуированных с Diamond Princess россиян вернулись в Россию

Восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«22 февраля в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию России из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess», — цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что в Россию вернулись восемь граждан, у троих из которых в период пребывания на лайнере был обнаружен коронавирус.

По словам Голиковой, остальные граждане от перелёта отказались. При этом всего на судне находились 24 россиянина.

Также она добавила, что эвакуацию осуществляла авиация МЧС при поддержке МИД России, посольства России в Японии, а также при участии специалистов Роспотребнадзора и российских врачей.

Голикова сообщила, что эвакуированные с Diamond Princess россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани.

«В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Японии 970 человек, у которых не обнаружили коронавирусной инфекции COVID-2019, сошли на берег с лайнера Diamond Princess.

19 февраля стало известно, что введённый из-за вспышки инфекции двухнедельный карантин на круизном судне истёк.