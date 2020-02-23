Восемь эвакуированных с Diamond Princess россиян вернулись в Россию

Короткая ссылка
RT
Восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Восемь эвакуированных с Diamond Princess россиян вернулись в Россию
  • Reuters

«22 февраля в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию России из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess», — цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что в Россию вернулись восемь граждан, у троих из которых в период пребывания на лайнере был обнаружен коронавирус. 

По словам Голиковой, остальные граждане от перелёта отказались. При этом всего на судне находились 24 россиянина.

Также она добавила, что эвакуацию осуществляла авиация МЧС при поддержке МИД России, посольства России в Японии, а также при участии специалистов Роспотребнадзора и российских врачей.

Голикова сообщила, что эвакуированные с Diamond Princess россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани.

«В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Японии 970 человек, у которых не обнаружили коронавирусной инфекции COVID-2019, сошли на берег с лайнера Diamond Princess.

19 февраля стало известно, что введённый из-за вспышки инфекции двухнедельный карантин на круизном судне истёк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить