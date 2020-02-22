Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус

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Не менее 23 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег по истечении двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус
  • Reuters

«23 пассажира покинули судно, не пройдя необходимой проверки на наличие вируса. Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Он отметил, что это была ошибка, которая не должна повториться.

21 февраля сообщалось, что в Японии 970 человек, у которых не обнаружили коронавирусной инфекции COVID-19, сошли на берег с лайнера Diamond Princess.

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