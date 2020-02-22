Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус

Не менее 23 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег по истечении двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.

«23 пассажира покинули судно, не пройдя необходимой проверки на наличие вируса. Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Он отметил, что это была ошибка, которая не должна повториться.

21 февраля сообщалось, что в Японии 970 человек, у которых не обнаружили коронавирусной инфекции COVID-19, сошли на берег с лайнера Diamond Princess.