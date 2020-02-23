Доставивший россиян из Японии экипаж МЧС пройдёт медобследование
- Reuters
Спецрейс выполнили восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной группы МЧС.
«Сейчас они отдыхают после длительного перелёта и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование», — цитирует представителя министерства ТАСС.
Он также уточнил, что во время перелёта на борту были соблюдены все необходимые меры предосторожности.
«Члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах», — сказал сотрудник ведомства.
Ранее восемь россиян с Diamond Princess были доставлены в Россию.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у троих инфицированных коронавирусом россиян заболевание протекает в лёгкой форме.
Тем не менее ожидается, что все эвакуированные граждане будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани, где им предстоит пройти диагностику на наличие коронавируса.