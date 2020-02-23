Доставивший россиян из Японии экипаж МЧС пройдёт медобследование

Экипаж самолёта МЧС России, доставившего россиян, эвакуированных с круизного судна Diamond Princess в Японии, пройдёт дополнительное медицинское обследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецрейс выполнили восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной группы МЧС.

«Сейчас они отдыхают после длительного перелёта и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование», — цитирует представителя министерства ТАСС.

Он также уточнил, что во время перелёта на борту были соблюдены все необходимые меры предосторожности.

«Члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах», — сказал сотрудник ведомства.

Ранее восемь россиян с Diamond Princess были доставлены в Россию.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у троих инфицированных коронавирусом россиян заболевание протекает в лёгкой форме.

Тем не менее ожидается, что все эвакуированные граждане будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани, где им предстоит пройти диагностику на наличие коронавируса.