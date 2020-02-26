В Татарстане рассказали о состоянии эвакуированных пассажиров Diamond Princess
Об этом сообщает business-gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
«Повышения температуры и других симптомов не наблюдается. Лабораторный контроль проводится ежедневно. Состояние здоровья медицинского персонала также находится под наблюдением. Все необходимые средства индивидуальной защиты имеются», — отметили в ведомстве.
23 февраля россиян с круизного лайнера спецбортом МЧС доставили из Японии в столицу Татарстана. У трёх граждан диагностировали коронавирус.
Пассажиров разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.