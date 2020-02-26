В Татарстане рассказали о состоянии эвакуированных пассажиров Diamond Princess

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В Минздраве Республики Татарстан заявили, что состояние восьми пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, размещённых в больнице Казани из-за коронавируса, оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает business-gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«Повышения температуры и других симптомов не наблюдается. Лабораторный контроль проводится ежедневно. Состояние здоровья медицинского персонала также находится под наблюдением. Все необходимые средства индивидуальной защиты имеются», — отметили в ведомстве.

23 февраля россиян с круизного лайнера спецбортом МЧС доставили из Японии в столицу Татарстана. У трёх граждан диагностировали коронавирус.

Пассажиров разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице. 

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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