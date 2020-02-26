Адвокат рассказал о предъявлении историку Соколову нового обвинения

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, также предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении оружия. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

«Было предъявлено обвинение по этой статье (ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное хранение оружия))», — цитирует его ТАСС.

Адвокат обвиняемого добавил, что Соколов признаёт вину.

«Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал (следствию. — RT) обрез, который, отмечу, не был приобретён накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», — пояснил представитель защиты историка.

Ранее сообщалось, что Соколов останется в СИЗО в Москве ориентировочно до середины апреля до окончания следственных действий.

В конце января Соколову провели психиатрическую экспертизу.

Утром 9 ноября 63-летнего бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже суд его арестовал по обвинению в убийстве аспирантки. Соколов свою вину признал.