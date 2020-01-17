Соколов призвал не делать «ток-шоу» из истории с убийством аспирантки
- РИА Новости
«Я очень сожалею о случившемся, но не прошу меня простить. Прощение здесь неуместно. Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу», — приводит kp.ru его заявление.
По мнению Соколова, его отношения с Ещенко до момента сожительства были идиллией.
«Раньше, казалось бы, всё в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе», — сообщил он.
Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его.
Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Историк свою вину признал.