Адвокат сообщил о сроках нахождения историка Соколова в СИЗО Москвы
- РИА Новости
Об этом заявил адвокат Александр Почуев.
«Историк Соколов остаётся в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля», — цитирует адвоката РИА Новости.
По словам Почуева, его подзащитный активно сотрудничает со следствием.
В конце января адвокат заявил о завершении психиатрической экспертизы Соколова.
Утром 9 ноября бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Позже суд его арестовал по обвинению в убийстве аспирантки. Соколов свою вину признал.