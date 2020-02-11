Адвокат сообщил о сроках нахождения историка Соколова в СИЗО Москвы

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, будет находиться в следственном изоляторе в Москве ориентировочно до середины апреля.

Об этом заявил адвокат Александр Почуев.

«Историк Соколов остаётся в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля», — цитирует адвоката РИА Новости.

По словам Почуева, его подзащитный активно сотрудничает со следствием.

В конце января адвокат заявил о завершении психиатрической экспертизы Соколова.

Утром 9 ноября бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже суд его арестовал по обвинению в убийстве аспирантки. Соколов свою вину признал.