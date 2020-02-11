Адвокат сообщил о сроках нахождения историка Соколова в СИЗО Москвы

Короткая ссылка
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, будет находиться в следственном изоляторе в Москве ориентировочно до середины апреля.
Адвокат сообщил о сроках нахождения историка Соколова в СИЗО Москвы
  • РИА Новости

Об этом заявил адвокат Александр Почуев.

«Историк Соколов остаётся в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля», — цитирует адвоката РИА Новости.

По словам Почуева, его подзащитный активно сотрудничает со следствием.

В конце января адвокат заявил о завершении психиатрической экспертизы Соколова.

Утром 9 ноября бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже суд его арестовал по обвинению в убийстве аспирантки. Соколов свою вину признал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить