Адвокат заявил о завершении психиатрической экспертизы Соколова
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- РИА Новости
«Экспертиза завершена. В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым», — приводит слова Почуева ТАСС.
Он отметил, что в поставленных защитой и следствием перед специалистами вопросах о состоянии аффекта и психотравмирующей ситуации «могут быть нюансы», представляющие интерес для обеих сторон, однако подробности психолого-психиатрической экспертизы относятся к следственной тайне, которую защита уважает.
«До конца января мы, думаю, изучим все результаты», — сказал адвокат.
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