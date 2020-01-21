Адвокат заявил о завершении психиатрической экспертизы Соколова

Экспертиза, призванная ответить на вопрос о вменяемости бывшего доцента СПбГУ историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершена, сообщил адвокат Александр Почуев.

«Экспертиза завершена. В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым», — приводит слова Почуева ТАСС.

Он отметил, что в поставленных защитой и следствием перед специалистами вопросах о состоянии аффекта и психотравмирующей ситуации «могут быть нюансы», представляющие интерес для обеих сторон, однако подробности психолого-психиатрической экспертизы относятся к следственной тайне, которую защита уважает.

«До конца января мы, думаю, изучим все результаты», — сказал адвокат.

Ранее историк Соколов призвал не делать из истории с убийством аспирантки «ток-шоу».

Сообщалось о переводе его из Центра психиатрии имени В.П. Сербского в следственный изолятор в Москве.

Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Историк свою вину признал.