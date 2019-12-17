Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова

Короткая ссылка
Адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.
Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, адвокат назвал информационным вбросом появившуюся в соцсетях информацию о результатах психолого-психиатрической экспертизы Соколова.

По словам Почуева, его никто не извещал об итогах экспертизы. 

«Явно кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода «утечки». Чья-то очередная попытка словить, «хайпануть» на личной трагедии двух возлюбленных», — заявил адвокат.

Ранее адвокат сообщил, что Соколов несколько раз предпринимал попытки покончить с собой. 

Как установило следствие, Соколов застрелил свою бывшую аспирантку и возлюбленную в ночь на 8 ноября в Санкт-Петербурге, после чего расчленил её тело и пытался утопить останки в реке Мойке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить