Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова

Адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.

Как сообщает Интерфакс, адвокат назвал информационным вбросом появившуюся в соцсетях информацию о результатах психолого-психиатрической экспертизы Соколова.

По словам Почуева, его никто не извещал об итогах экспертизы.

«Явно кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода «утечки». Чья-то очередная попытка словить, «хайпануть» на личной трагедии двух возлюбленных», — заявил адвокат.

Ранее адвокат сообщил, что Соколов несколько раз предпринимал попытки покончить с собой.

Как установило следствие, Соколов застрелил свою бывшую аспирантку и возлюбленную в ночь на 8 ноября в Санкт-Петербурге, после чего расчленил её тело и пытался утопить останки в реке Мойке.