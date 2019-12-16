Адвокат заявил о нескольких попытках самоубийства историка Соколова

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Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов несколько раз пытался покончить с собой, заявил его адвокат Александр Почуев после судебного заседания.
Адвокат заявил о нескольких попытках самоубийства историка Соколова
  • © РИА Новости

«Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой», — цитирует юриста РИА Новости.

По его словам, одна из них была предпринята в СИЗО, в каком именно, он не уточнил.

В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказались комментировать данную ситуацию.

До этого было известно только об одной попытке суицида. Как заявляла защита, это произошло в перерыве между следственными действиями.

Ранее суд оставил Соколова под арестом.

По данным следствия, он застрелил девушку в ночь на 8 ноября, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

Убитая — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего историка.

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