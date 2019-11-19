Адвокат рассказал о попытке самоубийства историка Соколова

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Адвокат Александр Почуев заявил, что историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить жизнь самоубийством.

«Что касается сообщений о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно, такой эпизод был. Он произошёл не во время следственных действий, а в перерыве», — приводит ТАСС слова адвоката.

11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый признал вину в убийстве аспирантки.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

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