Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, в беседе с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым оценил условия содержания в СИЗО.

Видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале Холодова.

«Никто меня не бьёт... Всё спокойно, достойно... Сотрудники корректны... Условия содержания достойны», — заявил он.

Соколов также попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.

«У меня есть огромная просьба: мне нужны очки, чтобы мне разрешили очки. Я без очков не могу читать. Я как учёный, когда вот так вот, просто схожу с ума», — сказал он.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга заключил Соколова под стражу до 8 января 2020 года.

Защита обвиняемого сообщила о намерении обжаловать арест.

По версии следствия, Соколов застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября расчленил её тело, чтобы избавиться от трупа. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.