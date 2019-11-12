Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО
Видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале Холодова.
«Никто меня не бьёт... Всё спокойно, достойно... Сотрудники корректны... Условия содержания достойны», — заявил он.
Соколов также попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
«У меня есть огромная просьба: мне нужны очки, чтобы мне разрешили очки. Я без очков не могу читать. Я как учёный, когда вот так вот, просто схожу с ума», — сказал он.
Ранее Октябрьский районный суд Петербурга заключил Соколова под стражу до 8 января 2020 года.
Защита обвиняемого сообщила о намерении обжаловать арест.
По версии следствия, Соколов застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября расчленил её тело, чтобы избавиться от трупа. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.