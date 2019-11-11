Защита доцента СПбГУ намерена обжаловать решение об аресте

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Адвокат обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что намерен обжаловать решение об аресте своего подзащитного.
Защита доцента СПбГУ намерена обжаловать решение об аресте
  • РИА Новости

«Решение будет обжаловано» — приводит ТАСС его слова.

Почуев также сообщил, что ещё до вынесения решения «не испытывал иллюзий по поводу меры пресечения Соколову». 

Ранее Соколову предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить его под стражу до 8 января 2020 года.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

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