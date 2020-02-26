Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами поправок выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

18 февраля депутаты Госдумы в третьем чтении приняли данный законопроект.

В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с первого по четвёртый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 68% родителей удовлетворены качеством питания в столичных школах. Как сообщает НСН, 72% респондентов заявили, что довольны безопасностью школьного питания. 60% устраивает разнообразие блюд в школьных столовых, а 59% опрошенных рассказали, что удовлетворены полезностью еды.

Участниками исследования стали родители детей школьного возраста, которые проживают в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить