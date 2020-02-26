Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами поправок выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

18 февраля депутаты Госдумы в третьем чтении приняли данный законопроект.

В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с первого по четвёртый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 68% родителей удовлетворены качеством питания в столичных школах. Как сообщает НСН, 72% респондентов заявили, что довольны безопасностью школьного питания. 60% устраивает разнообразие блюд в школьных столовых, а 59% опрошенных рассказали, что удовлетворены полезностью еды.

Участниками исследования стали родители детей школьного возраста, которые проживают в Москве.