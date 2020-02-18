Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию послания президента России — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием», — говорится в сообщении.

Ранее законопроект был одобрен во втором чтении.

В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с первого по четвёртый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.