Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов.
Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию послания президента России — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием», — говорится в сообщении.

Ранее законопроект был одобрен во втором чтении.

В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с первого по четвёртый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить