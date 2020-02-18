Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Государственная дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию послания президента России — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием», — говорится в сообщении.
Ранее законопроект был одобрен во втором чтении.
В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с первого по четвёртый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.