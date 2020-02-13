Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

6 февраля комитет Госдумы по образованию и науке одобрил предложенные президентом поправки к законопроекту об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.

Госдума одобрила проект этого закона в первом чтении в октябре 2019 года.

Отмечается, что документом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов.

В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.