Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
6 февраля комитет Госдумы по образованию и науке одобрил предложенные президентом поправки к законопроекту об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.
Госдума одобрила проект этого закона в первом чтении в октябре 2019 года.
Отмечается, что документом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов.
В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.