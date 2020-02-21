Диетолог призвала россиян не переедать на Масленицу

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва призвала россиян не переедать на Масленицу.

«Блинная неделя достаточно тяжела для ряда наших соотечественников. Самая большая проблема и беда блинной недели — это обжорство, когда они употребляют от пяти блинов в день да ещё с достаточно тяжёлыми начинками», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По её словам, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то могут возникнуть дополнительные проблемы, обострение болезней органов пищеварительной системы.

Королёва считает, что к блинной неделе обязательно нужно подготовиться, например, запастись ферментными препаратами.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.