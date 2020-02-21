В Роскачестве дали рекомендации по употреблению сахара

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Специалисты Роскачества рассказали о полезных и вредных свойствах некоторых видов сахара.
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению сахара
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт ведомства, эксперты рекомендуют минимизировать употребление любого дополнительного сахара, особенно сахаров с высоким содержанием фруктозы.

Более удачными названы подсластители с низким гликемическим индексом, не слишком высоким содержанием фруктозы и дополнительными питательными веществами и нутриентами — в том числе финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мёд, кокосовый сахар, патока.

В Роскачестве также советуют отказаться от продуктов, содержащих искусственные и низкокалорийные подсластители, такие как аспартам, сукралоза, сахарин, а также от покупки кукурузного сиропа и агавы.

По мнению специалистов, самый эффективный способ снизить потребление сахара — есть цельные и необработанные продукты.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik прокомментировал утверждение о том, что тростниковый сахар полезен для здоровья.

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