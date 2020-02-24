Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

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Николай Соколов
В России насчитывается 14 млн человек, которые самостоятельно занимаются спортом. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян
  • Pixabay

Среди них практически равное число мужчин и женщин (примерно по 7 млн человек). 

Больше всего самостоятельно занимаются спортом в Москве (758,5 тыс.), Башкирии (572,9 тыс.), Московской области (502,7 тыс.), Свердловской области (477,2 тыс.) и Татарстане (473,8 тыс.).

Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1,69 тыс.), на Чукотке (4,9 тыс.), в Магаданской области (9,7 тыс.), Калмыкии (17 тыс.) и Еврейской автономной области (24,2 тыс.).

В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.

Исследование проводилось в 2019 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств). Статистика учитывает россиян в возрасте от трёх до 79 лет.

Ранее Росстат сообщал о том, что продолжительность жизни россиян будет увеличиваться в ближайшие 15 лет.

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