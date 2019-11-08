Названы регионы — лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал число граждан, которые в 2019 году вели здоровый образ жизни. Их совокупная доля по стране составила 12%. Наиболее высокая доля людей, ведущих ЗОЖ, зафиксирована в Ингушетии, Крыму и Адыгее.

Как пишет РБК, ссылаясь на соответствующие данные, статистика по такому показателю публикуется впервые.

Самая высокая доля граждан, которые ведут здоровый образ жизни, зафиксирована в 2019 году в Ингушетии — 48,8%, затем идут Крым (29,2%) и Адыгея (28,8%).

В рейтинг таких регионов также попали Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). В Москве показатель составляет 8,8%, в Санкт-Петербурге — 6,8%.

Антилидером в списке стал Чукотский автономный округ — 0,4%. В число подобных регионов также попали Тува (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

В конце сентября были опубликованы итоги исследования, которые показали, что регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.

В середине июля RT писал, что учёные из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук выяснили, что в качестве оптимального напитка для людей, придерживающихся ЗОЖ, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.