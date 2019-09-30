Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Эксперты проанализировали популярность занятий спортом, продажу алкоголя, потребление табака, число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, смертность от случайных алкогольных отравлений, долю занятых с опасными условиями труда.

На первом месте оказался Дагестан, на втором — Чечня, замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария. Далее идут Адыгея и Краснодарский край.

Отмечается, что для них характерны невысокий уровень потребления табака, низкие объёмы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными условиями.

В аутсайдерах рейтинга — Дальний Восток и Крайний Север. Так, последнее место занял Камчатский край, предпоследнее — Еврейская автономная область, третье с конца — Магаданская. Чуть лучше ситуация в Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

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