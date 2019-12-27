В Росстате прогнозируют увеличение продолжительности жизни россиян

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В Росстате спрогнозировали увеличение средней продолжительности жизни россиян с 73,4 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году.

«Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году... Число умерших сократится незначительно, с 1,79 млн человек по итогам 2019 года до 1,69 млн человек по итогам 2035 года», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Росстате уточнили, что в 2035 году ОПЖ российских женщин составит 82,69 года, а мужчин — 75,18 лет.

Ранее сообщалось, что общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек.

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