В Росстате дали прогноз общей численности населения России к 2036 году

Общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек. Об этом сообщили в Росстате.

«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Росстате добавили, что общая убыль населения в 2035 году составит 134,9 тыс. человек, а миграционный прирост все 15 лет будет оставаться на уровне около 260 тыс. человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за десять месяцев текущего года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.