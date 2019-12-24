Голикова сообщила о снижении смертности в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что смертность в России за десять месяцев текущего года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 1,7%», — цитирует РИА Новости Голикову.

При этом она отметила, что «этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

В октябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что минимальные показатели младенческой смертности достигнуты в России по результатам восьми месяцев 2019 года.