Голикова сообщила о снижении смертности в России
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«Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 1,7%», — цитирует РИА Новости Голикову.
При этом она отметила, что «этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».
В октябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что минимальные показатели младенческой смертности достигнуты в России по результатам восьми месяцев 2019 года.