Младенческая смертность в России достигла минимального значения

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что минимальные показатели младенческой смертности достигнуты в России по результатам восьми месяцев 2019 года.

«Хочу поздравить регионы с тем, что по результатам восьми месяцев достигнуты минимальные значения младенческой смертности. Это 4,8 промилле (отношение числа умерших к числу населения)», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Она отметила, что «необходимо этот показатель не просто удержать, но и развить».

Ранее в Минздраве сообщили, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года.